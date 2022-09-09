Володин констатировал конец «эпохи паразитизма» стран G7 на России | 360°

Мир 09 сентября 2022, 09:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Володин констатировал конец «эпохи паразитизма» стран G7 на России Председатель ГД Володин: страны G7 осознали энергетическую зависимость от России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны G7 осознали зависимость от России, но эпоха их «паразитизма» уже закончилась, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, западная экономическая модель изжила себя.

«Своим решением ввести „потолок“ цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций. <…> Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась», — заметил Володин.

Реклама

То, что чиновники государств G7 называют «потолком» цен, в итоге станет «полом», отметил председатель Госдумы. Он напомнил, что мировой рынок не ограничивается G7 — более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России.

Реклама

«Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов — решат рынок и договорные обязательства», — подчеркнул Володин.

Западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя, добавил он.

«Страны G7 не смогут больше существовать за счет эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешевке. Эпоха их паразитизма закончилась», — констатировал Володин.

Ранее председатель Госдумы высказал мнение, что антироссийские санкции ударили по экономикам США и Евросоюза.

0 0 0 0 0 0