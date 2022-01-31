Байден заявил о готовности США к любому развитию ситуации вокруг Украины

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшийся на прошлой неделе, американская сторона сочла продуктивным. Соединенные Штаты готовы к любому развитию событий вокруг Украины.

Байден отметил, что власти США продолжают «беспрерывно участвовать в дипломатии». Его процитировал ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«У нас был продуктивный разговор с президентом Зеленским», — подчеркнул американский лидер.

Как пишет RT, он добавил, что в ситуации с якобы наращиванием РФ военного присутствия у украинских границ США готовы к любому развитию событий.

России Байден пообещал «быстрые и серьезные последствия» со стороны Соединенных Штатов и их союзников в случае нападения на Украину, сообщило агентство Reuters.

«Если Россия искренне намерена решить соответствующие проблемы безопасности посредством диалога, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать действовать добросовестно», — добавил он, подразумевая возможность дипломатического диалога.