Время «тихой дипломатии». Россия и Китай проголосовали против проведения заседания по Украине

В Совете безопасности ООН выступили за проведение заседания, на котором обсудят ситуацию на Украине. Инициатива мероприятия исходила от США. В России ее назвали провокационной.

Заседание одобрили 10 стран, сообщила газета «Известия». Чтобы встреча состоялась, требовалось девять голосов в ее поддержку. Против высказались Россия и Китай, еще три государства от голосования воздержались.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя счел инициативу американской стороны провокационным предложением. Он обратился к коллегам по СБ ООН с призывом не позволять пользоваться трибуной Совбеза «для реализации пропагандистских установок Запада».

Международно-правовой основой для урегулирования украинского конфликта, напомнил дипломат, является резолюция 2202. Ее приняли 17 февраля 2015 года. Документом одобрили комплекс мер по реализации Минских соглашений.

«Нам сегодня предлагают созвать заседание Совета безопасности из-за домыслов и безосновательных обвинений, которые мы неоднократно опровергали», — подчеркнул Небензя.

В Китае пояснили свою позицию необходимостью «тихой дипломатии» и отсутствием открытого противостояния.

«Мы против проведения открытого заседания. Необходимо предпринять больше дипломатических усилий», — заявил постпред страны при ООН Чжан Цзюнь.