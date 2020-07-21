«Войти в переговоры и изучить преступника»: подполковник ФСБ оценил шансы «договориться» с захватчиком в Луцке
«Вы знаете, самое главное — войти в переговоры и потратить сколько необходимо времени на изучение преступника.<…> Лучше всего — попытаться профессиональному переговорщику убедить его просто сдаться, отказаться от своих требований вплоть до того, что человек может пообещать скидку, имею в виду, чтобы он отвечал не в полной мере, не как за теракт», — заявил Филатов.
Собеседник добавил, что если захвативший заложников в Луцке непрофессиональный террорист, с ним возможно договориться. Вероятность очень большая — 90%.
«Смотря по его поведению, чем дольше длятся переговоры, тем, так скажем, лучше для работы группы захватов. То есть человек устает, у него периодами то возбуждение, то успокоение. Можно поймать просто его в период, когда он будет расслаблен, и в этот момент провести штурм», — подчеркнул эксперт.
По мнению Филатова, во время переговоров можно разобраться, действительно ли у злоумышленника есть настоящая взрывчатка или это муляж. Если второе, то тогда можно смело проводить штурм, не опасаясь за жизни заложников.
21 июля в центре Луцка мужчина, который сам себя называет Максимом Плохим, захватил автобус с людьми. Он потребовал, чтобы представители украинских властей выложили в Сеть свои видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе». Силовикам уже удалось наладить контакт с захватчиком. Переговоры продолжаются.