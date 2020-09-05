Войска ДНР получили приказ уничтожить укрепления ВСУ на линии разграничения

Глава самопровозглашенной республики напомнил, что соглашение о дополнительных мерах по прекращению режима огня приняли еще 22 июля 2020 года. Но уже после вступления договора в силу украинские военные выкопали траншеи и установили укрепления на границе соприкосновения войск. При этом руководство ДНР неоднократно обращалось к властям Киева с просьбой устранить нарушения, но реакции не последовало.

Пушилин заявил, что отдал приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям. При этом он отметил, что сообщил руководству украинской армии, когда и по каким именно целям будет вестись обстрел, чтобы они отвели войска.

«Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе», — подчеркнул он. Глава ДНР отметил, что не хочет срыва перемирия. Единственная его цель — это соблюдение достигнутых договоренностей.

Дополнительные меры обеспечения перемирия на линии разграничения в Донбассе вступили в силу с 27 июля. Согласно принятому документу, вводится полный запрет ведения огня, наступательных и разведывательных действий, а также размещения вооружения в населенных пунктах. Меры должны действовать до полного урегулирования конфликта.