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    05 сентября 2020, 12:17

    Войска ДНР получили приказ уничтожить укрепления ВСУ на линии разграничения

    Анатолий Минкин

    Инженерные укрепления Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе нарушают соглашения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Так как Киев игнорировал требования ликвидировать незаконные постройки, глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ об их уничтожении. Об этом сообщил «Царьград».
    Войска ДНР получили приказ уничтожить укрепления ВСУ на линии разграничения

    Глава самопровозглашенной республики напомнил, что соглашение о дополнительных мерах по прекращению режима огня приняли еще 22 июля 2020 года. Но уже после вступления договора в силу украинские военные выкопали траншеи и установили укрепления на границе соприкосновения войск. При этом руководство ДНР неоднократно обращалось к властям Киева с просьбой устранить нарушения, но реакции не последовало.

    Пушилин заявил, что отдал приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям. При этом он отметил, что сообщил руководству украинской армии, когда и по каким именно целям будет вестись обстрел, чтобы они отвели войска.

    «Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе», — подчеркнул он. Глава ДНР отметил, что не хочет срыва перемирия. Единственная его цель — это соблюдение достигнутых договоренностей.

    Дополнительные меры обеспечения перемирия на линии разграничения в Донбассе вступили в силу с 27 июля. Согласно принятому документу, вводится полный запрет ведения огня, наступательных и разведывательных действий, а также размещения вооружения в населенных пунктах. Меры должны действовать до полного урегулирования конфликта.

    Новости SMI.FM