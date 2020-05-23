Новые правила отдыха могут привести к войне за шезлонги

Новые правила отдыха в Испании, Греции и Турции на фоне пандемии COVID-19 могут спровоцировать настоящую войну на пляжах и у бассейнов отелей. Британцы и раньше не церемонились с соперниками, но из-за новых правил социального дистанцирования могут начаться настоящие побоища.

Как написало издание The Mirror, жаждущие позагорать жители Соединенного Королевства всегда делали все возможное, чтобы обеспечить себе идеальное место под солнцем. Многие просыпались на рассвете, чтобы занять наилучший шезлонг. Не однократно британцы устраивали давку, пытаясь как можно быстрее занять самое удобное место у бассейна. В некоторых отелях персоналу приходилось на ночь приковывать шезлонги, чтобы постояльцы не растаскивали их под покровом темноты.

Но все предпринятые меры не мешали британцами устраивать неразбериху и даже потасовки у бассейнов и на пляжах.

Теперь, из-за строгих правил социального дистанцирования их шансы заполучить самое удобное место существенно сократятся. Отельеры намерены размещать лежаки в специально отведенных местах, причем постояльцам не разрешат их перемещать. Шезлонги установят на расстоянии 1,5-2 метров, что неизбежно сократит пространство у бассейнов. После каждого отдыхающего их будут дезинфицировать.

Например, в Испании намерены разделить пляжи на пять секторов, чтобы разграничить возрастные, дружеские и семейные группы. Мера нужная, но она может сократить количество загорающих на 90%. Чтобы окунуться в море, посетить туалет, поиграть в карты с соседями, отдыхающим придется перемещаться по специально выделенным проходам. Резервировать места не разрешат.

В Греции туристический сезон по внутренним направлениям начнется 15 июня. Прямые рейсы из-за рубежа возобновятся с 1 июля. В приоритете будут страны с наименьшим числом зараженных новой коронавирусной инфекцией.