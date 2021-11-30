Американцев предупредили о масштабных потерях от войны с Россией
Экс-офицер военной разведки Коффлер предостерегла США от войны с Россией
Бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер заявила, что военный конфликт США с Россией из-за Украины приведет к массовому поражению территории и населения США. Об этом сообщил телеканал Fox.
«Результат не стоил бы жизней американских граждан», — сказала Коффлер.
Согласно заявлению Коффлер, Россия в целях самообороны нанесет разрушительный космический и кибернетический удар по американской территории, что приведет к началу ядерной войны. Наконец, бывший офицер напомнила о печальной судьбе Наполеона, Гитлера и шведов, пытавшихся победить Россию на ее территории.
Коффлер сделала вывод, что Украина в число жизненно важных интересов США не входит.
Директор российской СВР Сергей Нарышкин неоднократно заявлял, что сообщения о подготовке наступления на Украину являются лишь пропагандой американского Госдепа.
Утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, абсолютно беспочвенны и неверны, высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.