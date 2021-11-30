Бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер заявила, что военный конфликт США с Россией из-за Украины приведет к массовому поражению территории и населения США. Об этом сообщил телеканал Fox.

«Результат не стоил бы жизней американских граждан», — сказала Коффлер.

Согласно заявлению Коффлер, Россия в целях самообороны нанесет разрушительный космический и кибернетический удар по американской территории, что приведет к началу ядерной войны. Наконец, бывший офицер напомнила о печальной судьбе Наполеона, Гитлера и шведов, пытавшихся победить Россию на ее территории.

Коффлер сделала вывод, что Украина в число жизненно важных интересов США не входит.

Директор российской СВР Сергей Нарышкин неоднократно заявлял, что сообщения о подготовке наступления на Украину являются лишь пропагандой американского Госдепа.

Утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, абсолютно беспочвенны и неверны, высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.