Военный ВСУ погиб в Волновахе прикованным к бетонному столбу. Свои не дали ему уйти

В освобожденной бойцами Народной милиции ДНР Волновахе обнаружили военного ВСУ, которого цепью приковали к бетонному столбу. Мужчина погиб.

Кадры из города опубликовал НТВ в своем Telegram-канале. Предположительно, украинский военнослужащий пытался покинуть позицию, но его заставили прикрывать отходившие силы.

«В итоге погиб и сам гранатометчик, и все его сослуживцы. Подбитую технику бросили прямо на дороге», — рассказали в Народной милиции ДНР.

Войска республики взяли под контроль Волноваху утром 11 марта. Город считают узловым пунктом донецкого театра военных действий, поскольку там была сосредоточена основная мощь ВСУ. Его освобождение гарантирует российским и донецким войскам спокойные тылы в дальнейшем.