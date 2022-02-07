Военный эксперт перечислил регионы Украины, жители которых с цветами встретят армию России

В случае попытки России защитить жителей Донбасса от агрессии Киева население Украины с цветами в руках встретит российскую армию. Такое мнение в эфире «360» выразил военный эксперт, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

В случае, если ВСУ перейдут в наступление в Донбассе и начнут убивать безоружных людей, Россия, по мнению военного эксперта, вмешается в этот конфликт.

«Я думаю, что если это случится, то на первой фазе российского вмешательства эта война ограничится бывшими административными границами Донецкой и Луганской областей. То есть нужно будет выгнать оккупантов за пределы этих областей. А дальше уже как карта ляжет», — заявил он.

Баранец не исключил реформации украинской армии. По его словам, НАТО может перебросить войска на Украину, после чего в Донбассе начнется «упорное сопротивление». По его словам, высокопоставленные украинские генералы считают, что в некоторых регионах страны войска РФ будут встречать с цветами.

«Это и Харьковская, и Сумская, и Запорожская, и Херсонская, Днепропетровская область. Одесская, безусловно», — отметил он.

Россия, по его мнению, должна будет задействовать все политико-дипломатические ресурсы и урегулировать ситуацию в Донбассе. На сегодняшний день страна обладает современной армией.

«У нас современная, высокотехнологичная армия, которая уже даже щелкает по носу зазнаек-американцев, у которых некоторые виды вооружения отстают на 10, а то и на 15 лет», — добавил он.

В последнее время Великобритания активизировалась на украинском направлении. По мнению политолога и специалиста по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, таким образом Лондон пытается возродить Британскую империю.