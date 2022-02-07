Политолог Михайлов связал активность Лондона на Украине с попыткой возродить Британскую империю

Лондон пытается вмешаться в украинский конфликт и создать напряженность вокруг Москвы, чтобы возродить Британскую империю. Такое мнение в эфире «360» выразил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

В данный момент ни Америка, ни Россия не заинтересованы в начале войны. Вашингтону, по мнению Михайлова, нужно создать вокруг Москвы напряженность. В связи с этим страна, как отметил политолог, предпринимает попытки загнать Россию «в стойло» при помощи санкций.

«Мне кажется, здесь есть еще третий такой масштабный игрок, о котором мало говорят, лишь иногда упоминают. Я думаю, что это Британия, которая пытается вернуть эпоху возрождения Британской империи», — заявил он.

Действия, которые Великобритания предпринимает на восточном фронте для снижения активности России, не являются случайными. Москве, по мнению Михайлова, нужно жестко на них реагировать. РФ, как отметил политолог, на протяжении всей своей истории побеждала правдой.

«Мы должны доносить западному зрителю именно нашу точку зрения. И у нас это довольно хорошо получается, потому что когда читаешь отзывы на те или иные фейки в тех же западных СМИ, американцы, британцы, даже поляки говорят: „Да что же вы делаете. Зачем вы дразните, будите русского медведя? Он ни на кого не собирается нападать“», — заявил он.

Политолог также подставил под сомнение возможную поддержку Киева со стороны Европы. Михайлов считает, что последняя не может защитить саму себя, а России нужно отстаивать свои интересы.

«Нужно лоббировать свои интересы в тех же международных судах. В них тоже можно успешно побеждать. Вода камень точит. Я думаю, рано или поздно позиция России возымеет должное внимание», — добавил он.

Кроме того, в эфире телеканала Михайлов также заявил, что истерия вокруг мнимых планов России по вторжению на Украину нагнетается западными СМИ в качестве заготовки к возможной провокации, которая бы могла поспособствовать обострению конфликта.