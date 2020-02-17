Военный эксперт оценил заявление ирландских спецслужб о российских разведчиках

По мнению Дандыкина, наличие «каких-то моментов у нашей разведки» маловероятно.

«Каждый старается в русле НАТО сделать заявление и поучаствовать, это всегда была Швеция, Норвегия и теперь еще и Ирландия подключилась. Мое мнение, что у российского военно-морского флота и разведки есть гораздо более важные страны и задачи чем разведка у берегов Ирландии», — пояснил эксперт.

Ранее ирландские службы безопасности якобы заметили разведчиков из России у своих берегов. Сотрудники служб заподозрили их в поиске подводных кабелей связи.