Военный эксперт оценил заявление ирландских спецслужб о российских разведчиках
Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что у российских спецслужб вряд ли есть задача разведать берега Ирландии. Об этом сообщило ИА Nation News.
По мнению Дандыкина, наличие «каких-то моментов у нашей разведки» маловероятно.
«Каждый старается в русле НАТО сделать заявление и поучаствовать, это всегда была Швеция, Норвегия и теперь еще и Ирландия подключилась. Мое мнение, что у российского военно-морского флота и разведки есть гораздо более важные страны и задачи чем разведка у берегов Ирландии», — пояснил эксперт.
Ранее ирландские службы безопасности якобы заметили разведчиков из России у своих берегов. Сотрудники служб заподозрили их в поиске подводных кабелей связи.