    17 февраля 2020, 13:13

    Военный эксперт оценил заявление ирландских спецслужб о российских разведчиках

    Ольга Ситникова

    Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что у российских спецслужб вряд ли есть задача разведать берега Ирландии. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По мнению Дандыкина, наличие «каких-то моментов у нашей разведки» маловероятно.

    «Каждый старается в русле НАТО сделать заявление и поучаствовать, это всегда была Швеция, Норвегия и теперь еще и Ирландия подключилась. Мое мнение, что у российского военно-морского флота и разведки есть гораздо более важные страны и задачи чем разведка у берегов Ирландии», — пояснил эксперт.

    Ранее ирландские службы безопасности якобы заметили разведчиков из России у своих берегов. Сотрудники служб заподозрили их в поиске подводных кабелей связи.