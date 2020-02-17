Times: российские разведчики ищут интернет-кабели у берегов Ирландии

В Ирландии паника — у берегов страны якобы заметили разведчиков из России, которые ищут подводные кабели связи. По ним общаются Европа и Соединенные Штаты.

Как сообщила газета Times со ссылкой на информированные военные источники, эти кабели помогают общаться и совершать финансовые операции миллионам людей. По данным издания, разведчики из России рыскают под водой в ирландских водах в поисках слабых мест кабеля (чтобы потом повредить его и лишить европейцев и американцев интернета), а также изучают внутреннее устройство порта Дублина.

В Ирландии дела с контрразведкой обстоят плохо, в то время, как Россия имеет возможность посылать туда лучших сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ранее ГРУ). Противостоять им в том регионе Дублин сейчас не может. Газета также напомнила, что ранее британские и американские российские подлодки и военные корабли в Атлантическом океане якобы уже изучали положение интернет-кабелей, чтобы в случае предполагаемой войны перерезать их.

Ранее Минюст Соединенных Штатов обнародовал расследование в отношении создательницы сайта Sci-Hub Александры Элбакян. Ее подозревают в сотрудничестве с российской разведкой.