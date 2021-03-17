Военный эксперт назвал украинскую ракету «Нептун» устаревшей

Военный аналитик Константин Сивков рассказал, что ракета «Нептун», которой Украина пытается напугать Россию, совершенно не новая. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он пояснил, что «Нептун» — это, по сути, немного модернизированная советская ракета. В России есть похожее оружие, которое даже превосходит украинскую ракету.

«Ракета имела те же самые режимы полета, как и ракета „Гарпун“. То есть сбивать такие ракеты, обнаруживать и уничтожать их мы можем и умеем», — добавил Сивков.

Он заключил, что «Нептун» представляет некоторую угрозу для России, но она не является фатальной.

Ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал об уникальности противокорабельной ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Он заявил, что Россия «психует» из-за этого оружия.

«Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет. Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединенные Штаты», — сказал эксперт.

Профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев объяснил, что крылатая ракета «Нептун» по современным меркам устаревшая. Ее легко сбить.