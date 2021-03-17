«Россия психует»: на Украине похвастались устаревшим оружием

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию «Главред» рассказал об уникальности противокарабельной ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Он заявил, что Россия «психует» из-за этого оружия.

«Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет. Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединенные Штаты», — сказал эксперт.

Он отметил, что ракета летает над водой на высоте 3300 метров, и ее никто не видит. Она практически бесшумная, а точность ее попадания до нескольких метров. Ранее глава ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил, что комплексы установят в южных областях страны.

Жданов заявил, что противокарабельные ракеты создадут большие проблемы России.

«Россия уже психует. Если эти комплексы будут размещены вдоль всего нашего побережья, вероятность того, что она откажется от морской военной операции, повысится до 90%: она просто физически не сможет подойти к нашему берегу и провести морскую десантную или наступательную операцию», — сказал Жданов.

Профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев сообщил РИА «Новости», что крылатая ракета «Нептун» по современным меркам устаревшая. Ее легко сбить. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков также в беседе с агентством отметил, что Россия способна противостоять комплексу. На вооружении российской армии есть ракеты, дальность которых в два — два с половиной раза превосходит украинские ракеты.