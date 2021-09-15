Военный эксперт Коротченко назвал непреодолимое препятствие для поставок «Железного купола» на Украину

США не смогут передать Украине систему «Железный купол» без согласия Израиля, который является разработчиком и производителем этого вида противоракетной обороны. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он отметил, что «Железный купол» — это высокотехнологичная система по перехвату ракет, которую Израиль использует против обстрела кустарными снарядами с палестинских территорий.

«Такого рода разработки Израиль поставляет только своим стратегическим союзникам и партнерам. Украина в их число не входит. Я не думаю, что без согласия правительства Израиля США могут осуществлять данные поставки», — заявил эксперт.

Игорь Коротченко отметил, что даже если США пойдут на реэкспорт вооружения, то это вызовет сильное недовольство Тель-Авива.

О возможной передаче США системы противоракетной обороны «Железный купол» Украине сообщило издание Politico со ссылкой на проект бюджета, который рассматривается конгрессом, и близкие источники. Пентагон приобрел два образца системы в 2019 году.

Издание напомнило, что министр обороны Украины Андрей Таран уже заявлял, что страна готова купить у Израиля их разработку. Но на такой шаг Израиль не пошел из-за договоренностей с Россией не поставлять вооружение на Украину в обмен на отказ продавать оружие Ирану. Кроме того, для сделки потребовалось бы согласие Вашингтона, который стал второй страной в мире, получившей этот вид оборонной системы.