Украина может получить от США систему противоракетной обороны «Железный купол». Как сообщило издание Politico, такую поправку в проект военного бюджета страны на 2022 год в внес конгрессмен Скотт Франклин. Эту идею уже поддержали обе партии.

Авторы материала отметили, что в документах бюджета не указано название оборонительной системы. О том, что речь идет именно о «Железном куполе», сообщил осведомленный источник в конгрессе.

Он пояснил, что передача системы ПРО — это дополнительная военная помощь для Украины, которая также включает в себя вооружение на общую сумму 275 миллионов долларов.

Несколько месяцев назад официальный Киев объявил, что намерен увеличить расходы на вооружение. Министр обороны Украины Андрей Таран заявил о желании приобрести систему «Железный купол».

Провести такую сделку практически невозможно. Система принадлежит Израилю и США — это единственная страна в мире, которая смогла приобрести два экземпляра «Железного купола» в 2019 году. Пока идет подготовка к их использованию. Для продажи системы ПРО третьей стране Израилю потребуется согласие Вашингтона. Кроме того, Тель-Авив соблюдает договоренности с Москвой по взаимному отказу от продажи оружия Украине и Ирану.

В этой связи американские конгрессмены нашли выход, как дополнительно помочь Украине, передав ей одну из купленных ранее противоракетных установок. По оценке экспертов, использовать «Железный купол» на линии соприкосновения в Донбассе украинская армия не сможет. Она неэффективна на коротких расстояниях.

Использовать ее можно только против систем ракет большей дальности для защиты критически важных объектов или командного центра.

Система противоракетной обороны «Железный купол» — разработка оборонной компании Израиля Rafael. Для защиты страны ее установили в 2011 году. По оценке военных, она сбила до 90% ракет, выпущенных по израильским территориям за 10 лет.