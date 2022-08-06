Армия Тайваня устроила пожар во время военных учений. Видео

Пожар вспыхнул на Тайване во время артиллерийских учений 5 августа. Об этом сообщило издание UDN.

Возгорание возникло, когда армия отрабатывала маневры в поселке Дунъин. Точная причина происшествия неизвестна. Предполагается, что загорелся холм за деревней Саньцзя либо из-за осветительных ракет, либо из-за трассирующего огня.

Пламя быстро распространялось, поэтому возникло опасение, что могут пострадать дома и отели, которые находятся рядом.

Пожарным не хватало воды, чтобы потушить пожар, но после прибытия дополнительной единицы спецтехники они успешно справились с задачей. Никто не пострадал, жилые постройки остались целы.

Ранее Китай также устроил военные учения у берегов Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Таким образом государство хотело запугать противника и показать свое величие, считают эксперты.