Мир 03 марта 2024, 18:09 Военных ФРГ уличили в непрофессионализме Кнайсль: утечка беседы военных ФРГ о Крыме показала их непрофессионализм Sina Schuldt / Global Look Press

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Публикация переговоров немецких офицеров о возможной атаке дальнобойными ракетами Taurus на Крымский мост показала непрофессионализм армейской элиты Германии. Об этом РИА «Новости» заявила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По ее мнению, на фоне скандала немецкая сторона показала свою беспомощность, пытаясь всеми способами скрыть информацию.

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«Публикация представила очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. А ведь каждый подросток знает, как зашифровать конференцию», — добавила Кнайсль.

В минувшую пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись, на которой военные Германии обсуждали возможную атаку на Крымский мост.

Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать эту ситуацию. Канцлер Германии Олаф Шольц в то же время заявил, что выяснение всех обстоятельств возникновения утечки ведется очень интенсивно.