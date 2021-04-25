Военные захватили несколько районов в столице Сомали

Военные национальной армии Сомали, связанные с оппозицией, захватили несколько районов на севере Могадишо. Об этом сообщил сайт Somali Guardian.

Военные взяли под контроль части районов на севере столицы: Каран, Яшкид и Хелива. Сопротивления на своем пути со стороны правительственных сил они не встретили. По сообщениям местных СМИ, мятежники также захватили район Сана, в котором расположена штаб-квартира агентства разведки.

Представители связанных с оппозицией военных заявили, что не остановятся, пока сомалийский президент Мохамед Абдуллахи Мохамед не будет отстранен от власти. Они сказали, что глава республики хочет поработить их, чего они не приемлют. В апреле он подписал закон, которым продлил свои полномочия на два года. Парламент не возражал. Но люди начали выходить на акции протеста и устраивать беспорядки.

В Чаде ранее скончался президент, который был застрелен в первый день после переизбрания на шестой срок. Переходный совет в стране сформировали военные, которые объявили о закрытии воздушных и сухопутных границ.