Военные Чада закрыли границы после смерти президента

Военные Чада, сформировавшие переходный совет после кончины президента республики Идриса Деби Итно, убитого в день избрания, объявили о закрытии воздушных и сухопутных границ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Границы Чада будут закрыты до дальнейшего распоряжения, заявили военные.

Чадского президента убили вскоре после того, как стало известно о его переизбрании на шестой срок. Идрис Деби набрал на последних выборах почти 80% голосов. Он безоговорочно победил в первом же туре. Всего через несколько часов стало известно, что он умер от ранений, полученных в результате боев против повстанцев на севере страны. Деби прибыл на фронт, где планировал лично руководить военными операциями, но был серьезно ранен, после чего скончался в больнице.

После гибели президента в Чаде объявили двухнедельный траур. В республике ввели комендантский час — выходить на улицу нельзя с 18:00 до 05:00.

Переходный военный совет после кончины президента возглавил его 37-летний сын Махамат Идрис Деби.

Ранее в Мьянме вынесли первый смертный приговор после захвата власти военными. К казни приговорили 19 человек, напавших на армейского офицера и убивших его друга.