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    20 апреля 2021, 16:02

    Военные Чада закрыли границы после смерти президента

    Александр Блинов

    Военные Чада, сформировавшие переходный совет после кончины президента республики Идриса Деби Итно, убитого в день избрания, объявили о закрытии воздушных и сухопутных границ. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Военные Чада закрыли границы после смерти президента

    Границы Чада будут закрыты до дальнейшего распоряжения, заявили военные.

    Чадского президента убили вскоре после того, как стало известно о его переизбрании на шестой срок. Идрис Деби набрал на последних выборах почти 80% голосов. Он безоговорочно победил в первом же туре. Всего через несколько часов стало известно, что он умер от ранений, полученных в результате боев против повстанцев на севере страны. Деби прибыл на фронт, где планировал лично руководить военными операциями, но был серьезно ранен, после чего скончался в больнице.

    После гибели президента в Чаде объявили двухнедельный траур. В республике ввели комендантский час — выходить на улицу нельзя с 18:00 до 05:00.

    Переходный военный совет после кончины президента возглавил его 37-летний сын Махамат Идрис Деби.

    Ранее в Мьянме вынесли первый смертный приговор после захвата власти военными. К казни приговорили 19 человек, напавших на армейского офицера и убивших его друга.