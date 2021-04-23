Военные власти Мьянмы выдали ордера на арест 26 лидеров оппозиции

Военные Мьянмы выдали ордера на арест 26 членов оппозиционного продемократического правительства национального единства (ПНЕ). Организацию объявили незаконной в стране.

Ордера выдали всем участникам самопровозглашенного правительства национального единства. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Правительство национального единства было сформировано 16 апреля руководителями оппозиционной партии Национальной лиги за демократию, которая одержала громкую победу на ноябрьских всеобщих выборах.

ПНЕ возглавили свергнутый с помощью военного переворота президент Вин Мьин и бывший министр иностранных дел и экс-госсоветник лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи. Посты «вице-президента» и «премьера» в самопровозглашенном правительстве были отданы представителям национальных меньшинств, у которых есть военные формирования, находящиеся в конфронтации с армией Мьянмы.

В начале апреля был вынесен первый смертный приговор в Мьянме после захвата власти военными. К смертной казни за покушение на армейского офицера и убийство его товарища были приговорены 19 человек.

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. В связи с этим в стране было объявлено чрезвычайное положение на год.