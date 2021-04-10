Первый смертный приговор вынесли в Мьянме после захвата власти военными

Военный трибунал в Мьянме приговорил 19 человек к смертной казни за покушение на армейского офицера и убийство его товарища. Об этом сообщило местное издание «Мьявади».

Капитан сухопутных войск Тхета Аунг Чжо и его друг Маунга Тхан Зин Тхве 27 марта проезжали на мотоцикле в одном из районов Янгона, крупнейшем городе Мьянмы. В этот день отмечался День армии. Их остановила группа людей из 19 человек, которые начали бить военного и его товарища палками, наносить удары ножами и мачете. Друг офицера получил ранение легкого и скончался. Военный же получил тяжелые ножевые ранения и травмы головы.

Двое из нападавших угнали мотоцикл и скрылись на нем, забрав у раненого капитана пистолет.

Это первый смертный приговор, который вынесли в Мьянме с момента прихода военных к власти.

Представители ООН ранее назвали 27 марта «самым кровавым» днем в Мьянме. Международная организация получала сообщения о десятках расстрелянных военными людей, среди убитых были и дети. В том же месяце сообщалось, что военные во время рейда застрелили семилетнюю девочку.