Военные в Мьянме застрелили семилетнюю девочку, бежавшую в объятия отца

В Мьянме во время рейда военные застрелили семилетнюю девочку. Она стала самой юной жертвой протестов в регионе. Информация об этом появилась на сайте Aljazeera.

Старшая сестра погибшей рассказала, что военные выбили дверь в их доме. Они спросили у главы семейства, укрывает ли он кого-нибудь. Солдаты отказались верить его отрицательному ответу — они начали обыскивать дом. В этот момент неожиданно к отцу побежала его семилетняя дочь, она хотела сесть к нему на колени. Военные, не думая, открыли по девочке огонь. Она умерла на месте.

Известно, что в поселке Чан Мья Тази во время рейда также погибли двое мужчин. Эту ситуацию военные пока никак не прокомментировали. По их данным, в ходе демонстраций были убиты 164 человека. Однако оппозиционная Ассоциация помощи политзаключенным насчитала 261 погибшего.

Митинги в Мьянме начали происходить из-за конфликта армии с новым правительством. Военные называют нечестными прошедшие выборы. В результате в стране на год ввели режим чрезвычайного положения. В начале марта во время протеста погибли 38 человек и десятки получили ранения.