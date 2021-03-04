Не менее 38 человек погибли во время протестов в Мьянме

В Мьянме начались протесты. За грядущую среду в ходе выступлений погибли не менее 38 человек. Об этом заявила спецпосланник генсекретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер, сообщило РИА «Новости».

По данным НСН, в ходе протестов в Мьянме уже пострадало более 50 человек: многие из них получили ранения. Шранер-Бургенер назвала среду «самым кровавым» днем протестов.

Митинги в Мьянме начали происходить из-за конфликта армии с новым правительством. Военные считают, что выборы проходили нечестно, а их результаты были фальсифицированы. В стране на год ввели режим чрезвычайного положения.