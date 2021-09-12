Военные устроили учения со стрельбой в Риге и напугали прохожих

Латвийские военнослужащие провели учебные маневры в центре Риги. Как сообщил портал tv.net, услышав стрельбу, сильно испугались некоторые прохожие.

Люди в военной форме начали стрелять холостыми патронами. Зрелище было достаточно устрашающим: военные ползали по тротуарам, использовали автоматы. У прохожих не было времени размышлять, что происходит, они просто в страхе начали разбегаться.

На ситуацию уже отреагировали в Министерстве обороны Латвии. В ведомстве принесли свои извинения за то, что люди оказались напуганы. Там назвали все произошедшее «досадным недоразумением».

Уведомление о предстоящих маневрах все-таки было. Еще в августе жителям сообщили, что будут проходить учения «Намейс 2021», и что они затронут территорию Риги. Минобороны призывало жителей города относиться к этому спокойно и не обращать внимания на временные неудобства. Рижан заверили, что будут использоваться только учебные боеприпасы, а не реальное оружие.

«Оригинальный» поступок совершил польский прокурор. Он тоже напугал жителей, но несколько другими действиями. Сначала мужчина закупился спиртным, а потом, видимо, употребив несколько банок пива — пошел голышом гулять по улице. Кто-то испугался, некоторые успели сделать фото и отнести их в полицию. Теперь прокурору-нудисту грозит снятие с должности за непристойное поведение.