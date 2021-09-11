Пьяный польский прокурор голышом разгуливал по городу

Районный прокурор в Польше вышел на прогулку полностью без одежды в небольшом городе Свидница. О странном поведении высокопоставленного лица сообщило издание Daily Mail.

Очевидцы запечатлели прокурора на фото. На первом снимке мужчина просто ходит по магазину с четырьмя бутылками пива. На втором же, возможно, после выпитого, он явно решил привлечь к себе внимание: полностью обнаженным чиновник бродил по улицам, не глядя на реакцию испуганных прохожих. Судя по всему, он свернул в парк, где продолжил в таком непристойном виде прогуливаться по аллеям.

Жители Свидницы были возмущены таким поведением прокурора. Они принесли фотографии в местную полицию. Мужчина тут же был распознан по снимкам и задержан за непристойное поведение. Временно его отстранили от выполнения работы.

Теперь правоохранителям предстоит решить, какое наказание последует за гулянки по городу голышом. Прокурор может отделаться простым выговором или штрафом. Но может случиться, что после такого поступка его снимут с занимаемой должности.

Голого мужчину недавно задержали и в Петербурге. Он без одежды пришел в один из магазинов косметики. Опасно было то, что обнаженный посетитель стал брать с полок баллоны с дезодорантом, распылять их и пытаться поджечь газ зажигалкой. Мужчину скрутила охрана, его доставили в полицию.