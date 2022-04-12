Военные уничтожили в районе Золотаревки радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300

Российские военные за сутки уничтожили 32 военных объекта на территории Украины. Среди крупных находок — радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, два беспилотника и «Бук-М1», сообщило Минобороны России на ежедневно брифинге.

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» был настигнут в районе Новомихайловки, радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 — вблизи Золотаревки.

Вдобавок оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России уничтожила один командный пункт и установила 18 районов сосредоточения боевой техники.

Вблизи Бердянска и Мелитополя были сбиты два беспилотника. Сделать это удалось благодаря средствам противовоздушной обороны.

В понедельник, 11 апреля, в Пентагоне сообщили, что сразу несколько стран отправили на Украину танки — в основном Т-72. Однако официально поставки анонсировали только в Чехии.