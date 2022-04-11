Несколько стран отправили танки для ВСУ, заявил представитель Пентагона. По его словам, еще ряд государств тоже рассматривают такой вариант предоставления военной помощи Украине.

Представитель ведомства уточнил, что речь идет в основном о танках Т-72, написало РИА «Новости».

«Есть несколько стран, которые рассматривают это. Некоторое количество танков были поставлены Украине рядом стран. Это танки, с которыми они знают, как обращаться», — сказал он.

О своих поставках Украине танков советского производства официально объявляли только власти Чехии.

По данным Минобороны РФ, с начала проведения специальной операции ВС РФ уничтожили 129 украинских самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотник, 2079 танков и других боевых бронированных машин.

Помимо этого, ВСУ лишились 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники.