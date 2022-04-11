Несколько стран поставили Украине танки — Пентагон
РИА «Новости»: в Пентагоне заявили о поставках рядом стран танков на Украину
Несколько стран отправили танки для ВСУ, заявил представитель Пентагона. По его словам, еще ряд государств тоже рассматривают такой вариант предоставления военной помощи Украине.
Представитель ведомства уточнил, что речь идет в основном о танках Т-72, написало РИА «Новости».
«Есть несколько стран, которые рассматривают это. Некоторое количество танков были поставлены Украине рядом стран. Это танки, с которыми они знают, как обращаться», — сказал он.
О своих поставках Украине танков советского производства официально объявляли только власти Чехии.
По данным Минобороны РФ, с начала проведения специальной операции ВС РФ уничтожили 129 украинских самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотник, 2079 танков и других боевых бронированных машин.
Помимо этого, ВСУ лишились 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники.