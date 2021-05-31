Военные учения Dragon-21 начались в Польше

На востоке Польши стартовали крупные военные учения Dragon-21, которые продлятся до 18 июня. Об этом сообщило РИА ФАН.

Сайт kp.ru рассказал, что в маневрах задействуют около 800 единиц военной техники и порядка 9400 солдат. По данным издания, они будут отрабатывать тактику действий на море и суше, в воздухе и киберпространстве.

17 мая в Эстонии начались ежегодные международные военные учения «Весенний шторм», которые завершатся 5 июня.

«Учения являются заключительным этапом подготовки военнослужащих срочной службы, наша цель — выпустить в резерв подразделения, которые не будут уступать своим предшественникам», — рассказал подполковник Эркки Рооснурм.