Военные следователи России обнаружили в больнице Мариуполя тела мирных жителей

Осмотр городской больницы Мариуполя выявил следы преступления солдат ВСУ против мирных жителей, такое заявление сделали военные следователи СК РФ в Telegram-канале.

«Установлено, что в целях устрашения населения, дестабилизации деятельности органов власти Донецкой Народной Республики <…> командование войсковой части А-2802 неоднократно отдавало подчиненным военнослужащим приказы об обстреле из артиллерийского вооружения и иных видов стрелкового оружия жилых домов, иных объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения г. Мариуполя, а также гражданского населения», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра мариупольской больницы военные следователи обнаружили десятки тел мирных жителей, окончательное число будет установлено после завершения разбора завалов, отметили в СК. Комитет принимает меры по установлению лиц, виновных в данном преступлении, работа по сбору доказательной базы продолжается.

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