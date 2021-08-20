Военные применили слезоточивый газ для разгона толпы у аэропорта Кабула

Чтобы разогнать толпу афганцев у кабульского аэродрома, военные применили слезоточивый газ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, жители столицы Афганистана снова начали осаждать аэропорт после того, как он вернулся к нормальной работе. Охраняющие воздушную гавань военнослужащие были вынуждены также стрелять в воздух. Сейчас в аэропорту Кабула, помимо пяти тысяч американских военных, находятся представители ВС Афганистана, Великобритании и некоторых других стран.

Хаос в кабульском аэропорту начался после того, как в столицу Афганистана вошли талибы*: боевики заняли президентский дворец и захватили власть в стране. После этого сотни афганцев ринулись в аэропорт, чтобы улететь из страны любой ценой, только бы не жить по законам шариата.

Толпа спровоцировала панику и хаос. Несколько человек погибли. Представители движения «Талибан»* задержали несколько бывших афганских чиновников. Ранее телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что талибы* обыскали закрытые консульства Индии в городах Кандагар и Герат.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.