Талибы* задержали несколько бывших афганских чиновников

Несколько представителей бывших властей Афганистана были задержаны или пропали без вести. Под стражу талибы* взяли бывшего губернатора и экс-начальника полиции афганской провинции Лагман.

О пропаже или задержании представителей бывших властей рассказали их родственники, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Tolo.

Талибы*, как сообщал ранее The New York Times, активизировали поиски тех, кто помогал американским и британским силам Афганистана. У боевиков есть список людей, которых они ищут для допроса. От действия талибов* страдают родственники людей из списка. Представители радикальной организации арестовывают или угрожают убийством, задержанием членов семей определенных лиц, если они сами не сдадутся «Талибану»*.

Террористическая организация «Талибан»* захватила власть 15 августа. Они без боя вошли в Кабул, в результате президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и улетел из страны в ОАЭ. По данным посла Афганистана в Таджикистане Мухаммада Зохиа Агбара, он захватил с собой 169 миллионов долларов из казны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.