Добровольно сдавшиеся бойцы ВСУ дали интервью журналистам. Они рассказали, что не знали о реальных событиях в Донбассе. Ведь в их вооруженных силах — много неразберихи. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Приезжал батальон „Правого сектора“*, подразделения „Правого сектора“* минометные, расчеты и работали в направлении Донецка. Ребята с позиций передавали, что они по нашим же и попадают», — заявил украинский военный Денис Щербаков.

Также добровольно сложивший оружие Евгений Луценко признался, что не хотел этого конфликта. Он закончил инженерный институт и является связистом. О происходящем узнал, только когда приехал на так называемую экскурсию в Донбасс.

«Я увидел, что здесь происходит. То, что в 2013 году на „Донбасс-Арене“ я спокойно гулял, и то, что сейчас прилетает, для меня шок, честно говоря», — сказал он.

Ранее шестилетний мальчик из Михайловки в ДНР вспомнил, как рядом с его домом пролетал «Град».

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.