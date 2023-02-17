Мир 17 февраля 2023, 01:24 Военные объекты в Крыму назвали в США «законными целями» для ВСУ Замгоссекретаря США Нуланд поддержала нанесение ВСУ ударов по военным объектам в Крыму Pxhere

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США поддерживают нанесение ударов со стороны ВСУ по военным объектам в Крыму. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Ее слова привел ТАСС.

Как отметила Нуланд, США считают военные базы в Крыму легитимными целями для украинских солдат.

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«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», — сказала дипломат, имея в виду военные объекты России, расположенные на полуострове.

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Замгоссекретаря США добавила, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым «как минимум не демилитаризован». Нуланд назвала это частью обеспечения прочного сдерживания России.

В начале февраля депутат Рады Федор Вениславский уже заявлял, что предоставленное Западом оружие солдаты ВСУ вполне могут использовать для ударов по военным целям на территории России. Как пояснил член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, целями для ударов украинской армии могут стать места, где ВС России хранят свои ракеты. Кроме того, Вениславский отметил, что к целям ВСУ также могут относиться любые военные объекты на территории страны, в том числе в Москве.