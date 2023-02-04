Мир 04 февраля 2023, 19:56 Украина обозначила цели ударов по России из западного оружия Депутат Рады Вениславский заявил о готовности Украины ударить по территории России U.S. Department of Defense

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Предоставленное странами Запада оружие украинские военные вполне могут использовать для ударов по военным целям на территории России. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он пояснил, что целями для ударов украинской армии могут стать места, где Вооруженные силы России хранят свои ракеты, а также любые военные объекты на территории страны, в том числе в Москве.

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«Любой командный пункт в российской столице является законной военной целью. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы атаковать их», — заявил Вениславский.

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Депутат добавил, что продвигаемый странами Запада тезис о том, что Украина должна воздерживаться от подобных ударов, — это «идеи из параллельного мира».

Министерство обороны США объявило о включении в новый пакет военной помощи Украине дальнобойных наряды GLSDB, это крылатые бомбы с ракетными двигателями, способные поражать цели на расстоянии до 150 километров.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если ВСУ используют западное вооружение против Крыма, то Россия ответит ударами возмездия по всей украинской территории. Медведев напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что ответ может быть любым и ограничений в применении оружия по этому вопросу нет.