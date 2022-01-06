Военные на бронетехнике взяли в кольцо протестующих на площади в Алма-Аты, идет перестрелка

Митингующие из-за повышения цен на топливо в Алма-Аты взяты в кольцо военными на бронетехнике. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Sputnik.

«На площади Республики в Алматы около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру засевших на ней протестующих», — сообщил источник.

Отмечается, что в центре площади находится около 200 зачинщиков массовых беспорядков, некоторые их них вооружены огнестрельным оружием.

По последней информации, стороны вступили в перестрелку.

«Пространство вокруг площади полностью контролируется военными. Они заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться к акимату или резиденции президента», — говорится в сообщении источника.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи в подавлении беспорядков у стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Речь идет о военнослужащих России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и самого Казахстана.