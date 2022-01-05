Президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал уместным и своевременным обращение к партнерам ОДКБ за помощью. По его словам, беспорядки в стране подрывают целостность государства. Трансляцию выступления ведут местные телеканалы.

«Обращение к партнерам ОДКБ считаю уместным и своевременным», — сказал Токаев во время заседания правительства.

Как отметил президент Казахстана, вспыхнувшие в стране протесты необходимо рассматривать в качестве актов агрессии. Он пообещал сделать все для защиты интересов населения республики.

«На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — подчеркнул Токаев.

Ранее первый космонавт Казахстана и генерал-майор Военно-воздушных сил страны Токтар Аубакиров призвал власти страны привлечь для подавления беспорядков войска стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Речь идет о военнослужащих России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и самого Казахстана.