Мир 27 февраля 2023, 04:02 Военные Германии заявили о низкой боевой готовности танков Leopard Глава союза военнослужащих ФРГ Вюстнер: в бундесвере 30% танков Leopard пригодны к бою Википедия

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Лишь 30% танков Leopard в составе бундесвера пригодны к боевым действиям, рассказал в интервью газете Bild am Sonntag глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер. Из-за помощи Украине, по его словам, возникли «дополнительные пробелы».

«Из примерно 300 танков Leopard, имеющихся у Бундесвера (ВС ФРГ — прим. ред.), только 30% в настоящее время находятся в боевой готовности», — признал глава союза военнослужащих.

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Бундесверу предстоит заказать замену 18 танкам Leopard 2, которые Германии пообещала передать Украине. Вюстнер заявил, что немецкая армия сейчас не боеспособна. Он отметил, что конфликт на Украине добавил «дополнительные пробелы» в обороне. Вюстнер полагает, что было бы наивно ожидать окончания спецоперации на Украине в этом году.

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«НАТО и Германия должны стратегически настроиться на десятилетие угроз», — подытожил глава союза военнослужащих.

Решение властей Германии о поставке танков Leopard Украине является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Берлин нарушил главное правило о запрете на поставки вооружения в зону боевых действий, это противоречит заявлениям о нежелании быть стороной конфликта.