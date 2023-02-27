Мир 27 февраля 2023, 02:07 Отправка Киеву немецких танков приведет к новому уровню эскалации — посол России Посол РФ Нечаев заявил, что поставки ФРГ танков ВСУ приведут к эскалации Публичное достояние

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Решение немецких властей о поставке танков Leopard Украине является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Его слова привел портал RT DE

«Правительство ФРГ не просто одобрило поставку Киеву тяжелых танков Leopard, но и дало согласие другим странам, на вооружении которых находится эта смертоносная техника, реэкспортировать ее на Украину», — пояснил высокопоставленный российский дипломат.

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При этом Берлин нарушил главное правило о запрете на поставки вооружения в зону конфликта. Такая политика Германии опасна, поскольку противоречит заявлениям о нежелании быть стороной конфликта, подчеркнул Нечаев.

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Решение немецких властей означает отказ от признания исторической ответственности перед народом России за преступления в годы Великой Отечественной войны. В Германии не принято вспоминать об освобождении страны от фашизма, подытожил посол.

Ранее ИА Nation News сообщило, что возле авиационной базы Рамштайн прошла акция протеста. Демонстранты выступили против отправки оружия Украине.