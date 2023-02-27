27 февраля 2023, 02:07
Отправка Киеву немецких танков приведет к новому уровню эскалации — посол России
Посол РФ Нечаев заявил, что поставки ФРГ танков ВСУ приведут к эскалации
Решение немецких властей о поставке танков Leopard Украине является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Его слова привел портал RT DE
«Правительство ФРГ не просто одобрило поставку Киеву тяжелых танков Leopard, но и дало согласие другим странам, на вооружении которых находится эта смертоносная техника, реэкспортировать ее на Украину», — пояснил высокопоставленный российский дипломат.
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При этом Берлин нарушил главное правило о запрете на поставки вооружения в зону конфликта. Такая политика Германии опасна, поскольку противоречит заявлениям о нежелании быть стороной конфликта, подчеркнул Нечаев.
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Решение немецких властей означает отказ от признания исторической ответственности перед народом России за преступления в годы Великой Отечественной войны. В Германии не принято вспоминать об освобождении страны от фашизма, подытожил посол.
Ранее ИА Nation News сообщило, что возле авиационной базы Рамштайн прошла акция протеста. Демонстранты выступили против отправки оружия Украине.
Германия
Украина
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