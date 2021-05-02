Военные ДНР заявили о попытках украинских военных устроить взрыв в храме

Военные Донецкой Народной Республики заявили о перехвате ударного беспилотника Вооруженных сил Украины. В ДНР считают, что квадрокоптер с боеприпасом направлялся к храму в Ясиноватой, где проходит пасхальная служба.

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что беспилотник засекли рано утром на западной окраине Ясиноватой. Военные ДНР полагают, что его запустили с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщило РИА «Новости».

«Мы не исключаем, что смертоносное устройство направлялось оператором к ясиноватскому храму святых первоверховных апостолов Петра и Павла», — добавил он.

Использование беспилотных летательных аппаратов вблизи линии соприкосновения запрещается Минскими соглашениями. Исключение сделано только для беспилотников миссии ОБСЕ.

Накануне в ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Горловки. Всего ВСУ выпустили 10 мин. Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин допустил, что Киев устроит провокации на Донецком и Мариупольском направлениях во время празднования Пасхи, 2 мая.