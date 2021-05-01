Силовики Украины обстреляли из миномета окраины Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Всего было выпущено 10 мин калибра 82 миллиметра.

Военнослужащие ВСУ нарушили перемирие семь раз за сутки, отметило ИА Nation News.

Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин допустил, что Киев устроит огневые провокации на донецком и мариупольском направлениях во время празднования Пасхи, 2 мая. По его словам, разведка зафиксировала, что на позиции силовиков подвезли боеприпасы на машинах с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее эксперты напомнили, что очередное обострение в регионе началось на фоне предложения президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, писали «Дни.ру».

Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. Город регулярно подвергается обстрелам. До начала конфликта там жили около 250 тысяч человек.

В Донбассе введены дополнительные меры обеспечения перемирия. Согласно им, полностью запрещены ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и около них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Тем не менее стороны конфликта продолжают перестрелки.

По последним данным ООН, с 2014 года жертвами конфликта на юго-востоке страны стали почти 13 тысяч человек.