Мир 21 апреля 2024, 15:14 Военную подготовку предложили ввести в украинских школах «Судебно-юридическая газета»: на Украине введут военную подготовку в школах РИА «Новости»

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Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады предложил украинскому парламенту ввести в школах военную подготовку. За основу рекомендовали взять законопроект о начальной общевойсковой подготовке в средних учебных заведениях. Об этом сообщила украинская «Судебно-юридическая газета».

Члены комитета выразили уверенность, что законопроект будет способствовать военно-патриотическому воспитанию школьников. Новый предмет будет называться «Защита Украины», его введут не только в школах, но и в вузах и техникумах. Программы для этой дисциплины утвердит министерство образования по согласованию с оборонным ведомством.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский ужесточил закон о мобилизации. Блогер «Голос Мордора» прокомментировал эту инициативу и объяснил, почему из страны бегут все больше украинцев. По его мнению, западные государства хотят превратить Украину в частную военную компанию и использовать ее в своих интересах.