Мир 12 марта 2024, 14:57 Военную миссию Франции в Кишиневе представит одна женщина Носатый: военную миссию Франции в Кишиневе представит женщина-подполковник Unsplash

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Постоянная французская военная миссия в Кишиневе будет представлена лишь одной персоной. Об этом в интервью телеканалу PRO TV заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

Эта персона, по словам Носатого, будет иметь функцию военного атташе в составе посольства Франции.

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Также министр уточнил, что речь идет о женщине в звании подполковника. В апреле ее должны будут перевести из Бухареста в Кишинев.

О том, что в ближайшие месяцы Франция откроет в Кишиневе постоянную оборонную миссию, 7 марта заявлял президент страны Эммануэль Макрон.

Политик тогда выразил уверенность, что это «усилит сотрудничество в сфере обучения и подготовки военных». Еще один момент, который отметил Макрон, связан с повышением «совместимости вооруженных сил» двух стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила, как Франция оставила свои позиции в Мали, назвав это позором на весь мир.

«Знаете, почему малийцев Франция больше не „обороняет“? Потому что не умеет, как выяснилось», — пояснила дипломат.