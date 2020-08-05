Зеленский уволил начальника военной разведки

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ об увольнении руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу. Решение объяснили необходимостью «интенсифицировать работу».

Новым шефом разведки стал Кирилл Буданов, который является офицером ГУР Минобороны. Он упоминался в деле о предотвращенных в 2016 г в Крыму терактах, как один из организаторов планировавшихся диверсий против критически важных объектов инфраструктуры, написало издание «Гордон».

«Изменение начальника ГУР Министерства обороны связано с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности», — сообщили в Офисе президента Украины.

Бурба находился в должности начальника ГУР Минобороны с октября 2016 года.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине средства на военную помощь в размере 250 миллионов долларов.