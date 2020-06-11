США выделят Украине еще $250 млн на военную помощь
США выделят Украине средства на военную помощь в размере 250 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении минобороны Америки, сообщила «Политика Сегодня».
Америка готова перечислить Украине деньги на дополнительную подготовку, приобретение снаряжения и учения. В частности, для приобретения «воздушных наблюдательных систем для слежения за суверенным воздушным пространством», совершенствования систем командования и управления сухопутных войск и спецназа республики. Все это понадобится Киеву для укрепления потенциала страны.
Своим решения Америка поддерживает «отношения между США и Украиной в области обороны», говорится в сообщении Пентагона. Вашингтон назвал Украину «ключевым партнером» Штатов в «стратегической конкуренции с РФ».
Пентагон уточнил, перевод 125 миллионов долларов из обозначенной суммы зависело от «прогресса Украины в сфере военных реформ».