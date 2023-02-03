03 февраля 2023, 03:08
Зеленский поддержал закон об ужесточении наказания для военнослужащих
Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон об ужесточении наказания для военных
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал принятие закона об ужесточении наказания для военнослужащих. Он отклонил петицию о наложении вето на документ. Ответ лидера страны опубликовали на его официальном сайте.
Как заявил Зеленский, военнослужащие обязаны соблюдать Конституцию и законы своей страны. Также они должны следовать уставу ВСУ, военной присяге и выполнять приказы командиров. По словам президента, при подписании закона он учел мнение главнокомандующего ВСУ и командиров военных частей.
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«Они считают, что закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных нарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава», — отметил Зеленский.
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Он добавил, что поручил правительству проработать механизмы применения нового закона.
В конце января украинский лидер подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за невыполнение приказов военнослужащими, побег с поля боя или из воинской части. После этого в Сети появилась петиция с требованием наложить вето на документ. Обращение собрало более 25 тысяч голосов, необходимых для официального ответа Зеленского.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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