Мир 03 февраля 2023, 03:08 Зеленский поддержал закон об ужесточении наказания для военнослужащих Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон об ужесточении наказания для военных Telegram

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал принятие закона об ужесточении наказания для военнослужащих. Он отклонил петицию о наложении вето на документ. Ответ лидера страны опубликовали на его официальном сайте.

Как заявил Зеленский, военнослужащие обязаны соблюдать Конституцию и законы своей страны. Также они должны следовать уставу ВСУ, военной присяге и выполнять приказы командиров. По словам президента, при подписании закона он учел мнение главнокомандующего ВСУ и командиров военных частей.

Реклама

«Они считают, что закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных нарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава», — отметил Зеленский.

Реклама

Он добавил, что поручил правительству проработать механизмы применения нового закона.

В конце января украинский лидер подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за невыполнение приказов военнослужащими, побег с поля боя или из воинской части. После этого в Сети появилась петиция с требованием наложить вето на документ. Обращение собрало более 25 тысяч голосов, необходимых для официального ответа Зеленского.