Мир 10 мая 2023, 19:15 Военная разведка Украины назвала неинтересной для ВСУ атаку на Москву 9 мая Спикер ГУР Украины Юсов: у ВСУ не было планов атаковать Москву 9 мая

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ВСУ не планировали атаковать Москвы в День Победы, заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, целью для ударов считают военные объекты, а мероприятия им «малоинтересны», сообщило РИА «Новости».

«Думаю, что если бы 9 мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы бы этот эффект, безусловно, увидели», — сказал Юсов в эфире местного телеканала.

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Он добавил, что публичные лица Украины и военно-политическое руководство страны указывали, что цель ВСУ — военные объекты.

«То, что касается… мероприятий — малоинтересно», — заключил он.

Слова Юсова о «военных объектах», как и многих других украинских политиков и представителей местных ведомств, расходятся с реальностью. Например, в ночь на 3 мая киевский режим предпринял попытку ударить беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.

ВСУ постоянно обстреливают приграничные районы России. Город Шебекино переживает массированные обстрелы уже не первый день подряд. Никаких военных объектов там нет. Сегодня, 10 мая, губернатор Белгородской области сообщил, что в результате очередной атаки там погиб мужчина. Он скончался в машине скорой помощи.