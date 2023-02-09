Мир 09 февраля 2023, 10:57 Военная помощь Украине сделала НАТО стороной конфликта — МИД Директор департамента МИД Полищук: поставки Украине оружия приведут к эскалации конфликта Сайт президента Украины

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НАТО фактически вступил в конфликт на Украине, поставив вооружение, разведданные, инструкторов и наемников. Директор 2-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук сказал об этом в интервью RTVI.

«Передача Украине оружия, спутниковых и разведданных, участие в планировании и осуществлении операций, вступление в боевые действия под прикрытием ЧВК и военных инструкторов, безусловно, делает страны НАТО стороной конфликта», — сказал он.

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Этот факт подтвердила, по словам Алексея Полищука, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. На парламентской ассамблее Совета Европы она публично заявила, что НАТО воюет с Россией. Он предупредил, что военная помощь повышает вовлеченность третьих стран в конфликт.

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Представитель МИД России добавил, что любые поставки оружия на Украину приведут к эскалации. Боевики используют его для атак на дома, больницы, школы и другие гражданские объекты, убийства мирных жителей, а значит, нарушают международное право. Западное вооружение стало, по его словам, законной целью для ударов Вооруженных сил России.

Главным получателем выгоды от конфликта на Украине и антироссийской санкционной политики стали США, заявил турецкий журналист Тунджа Бенгин. Именно американские оружейные компании благодаря столкновению побили рекорды продаж.