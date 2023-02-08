Мир 08 февраля 2023, 07:37 Американские производители оружия благодаря конфликту на Украине побили рекорды продаж Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине ради прибыли от продажи оружия Unsplash

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США втянули НАТО в конфликт на Украине, сделав своей банкнотной типографией. Они спроектировали столкновение и заработали денег на продаже оружия, заявил обозреватель газеты Milliyet Тунджа Бенгин.

Ни одно решение не проходит через НАТО без одобрения и согласия США, хотя они являются лишь одной из стран — членов альянса. И теперь, когда Европа опасается затягивания конфликта на Украине и его расширения на другие страны, американцы выступили, по словам Тунджи Бенгина, в роли глашатая конца света. Они смотрят на происходящее издалека, потирают руки и смеются.

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«Чем больше Европа вступит в конфликт с Россией, тем больше она будет зависеть от США. И это было бы выгодно Штатам, особенно в плане самолетов, систем ПВО и маркетинга вооружений», — сказал турецкий журналист.

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По его словам, хотя формально НАТО — это военно-оборонительный союз, существующий по принципу совместных действий против любого внешнего нападения на его членов, фактически это организация, основанная на интересах американского правительства. В этом смысле альянс можно также назвать банкнотной типографией США.

Преподаватель Стамбульского университета Айдын, бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу объяснил, что 12 крупнейших оружейных компаний — американские, и на США приходится 40% мировых продаж, сейчас они бьют рекорды. Он назвал конфликт на Украине американским проектом, и заявил, что в планах Штатов — продать свое оружие всем восточноевропейским странам и получить новую прибыль.

Журналисты китайского издания China Daily тоже заявили, что США заработали на конфликте. Они предупредили о пагубном влиянии антироссийских санкций и посоветовали Евросоюзу смягчить их, чтобы стать самостоятельней.