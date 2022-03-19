Военкор Лара Логан: СМИ вынуждают лгать о спецоперации на Украине и осуждать Россию

Западные средства массовой информации вынуждают обманывать свою аудиторию и намеренно осуждать Россию за специальную операцию на Украине. Об этом журналистка Лара Логан сообщила в эфире телеканала Real Americas Voice News.

«Примерно 35 лет я работаю военкором, но еще никогда не видела людей с маникюром в цветах флага Украины», — рассказала она.

Также она отметила, что СМИ на Западе не хотят замечать факты проявления нацизма на Украине, включая нежелание освещать деятельность батальона «Азов»*.

«Есть много тем, о которых нельзя говорить. Например, о батальоне „Азов“*, который спонсируют НАТО и США. Белый дом закрывает глаза на это, говоря, что якобы это небольшая группировка войск. Это неправда», — заявила она.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны намеренно не обратили никакого внимания на взрыв ракеты от комплекса «Точка-У», при котором погибли 23 человека и 30 пострадали.

* «Азов» — запрещенный в России националистический батальон.